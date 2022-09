Voraz lança novo single “Brasileiro”

A canção fala sobre o orgulho de ser brasileiro

Com uma sonoridade do reggae nacional misturado ao groove e flertando com brasilidades do samba, hip-hop e pop/mpb, o single “Brasileiro” tem como tema principal o orgulho de ser brasileiro. Em meio a tantas incertezas diante do atual cenário no país, a canção fala sobre renovação e sintonia com a fé e esperança. A letra de “Brasileiro” mostra o que o Brasil tem de melhor ; futebol, samba , natureza e musicalidade, através de melodias marcantes e com a esperança de um futuro melhor. A música que será lançada amanhã (07/09) em todas as plataformas digitais, traz a alegria e vibração com cara de verão e Copa do Mundo.

“ Fizemos essa música para resgatar o orgulho de ser brasileiro” comenta Diogo ferraz, vocalista da Voraz

Formada em 2015 na cidade de Curitiba – Diogo Ferraz, João Ferraz, Lucas Elion e Renato Pucky, traz em sua essência um som pop “good vibes”, com pitadas de Reggae e Rap. A Voraz que vem se destacando nas plataformas digitais com suas músicas autorais, sempre com uma mensagem positiva , característica da banda desde o primeiro lançamento, a Voraz trás em seu histórico de composições a soma de cinco milhões de plays no Spotify.

A banda vem conquistando seu espaço no cenário musical, realizando sonhos e alçando voos cada vez mais altos. Desde 2020 teve um crescimento de 5000% nas plataformas de streaming atingindo 5.5 milhões de plays em músicas autorais nas principais plataformas. No Spotify, chegaram a entrar em “novidades da semana” e atualmente estão ativos nas playlists editoriais: “Nação Reggae” e “Festa na Praia”, alcançando quase 200 mil plays por mês e 90 mil ouvintes mensais. Já na plataforma Deezer, obteve músicas nas playlists editoriais “Radar Pop”, “Pop, Good Vibe”,“Reggae do Brasil” e “Sol&Mar”. No PalcoMP3 alcançou destaque nacional ficando por 2 semanas no top 10 dos artistas mais ouvidos no estilo. Atualmente conta com mais de 10.000 execuções em rádios de 10 estados diferentes de forma orgânica

“A vida é uma arte e depende de nós fazer a arte da vida”. Enfatizam.