Voraz celebra cinco milhões de visualizações no Spotify

Para comemorar os cinco milhões de visualizações no Spotify, a Voraz lançou uma nova versão da música “O Tempo é Rei”, canção que foi lançada no início da carreira. Essa versão depois de cinco anos, vem com uma nova roupagem e novos elementos no estilo pop/rap com violão e beats eletrônicos.

Fazer a releitura dessa música foi uma opção da Voraz pela importância da canção no início da carreira da banda, que hoje conta com hits como “Vibe Boa” e “Com Você” , que já passam de 3.5 milhões de plays nas plataformas digitais. O clipe é também uma releitura da primeira versão da música, gravado em diversos pontos turísticos da capital paranaense e já soma centenas de visualizações.

Sobre a Voraz

Formada em 2015 na cidade de Curitiba, a Voraz traz um som pop/reggae com pitadas de rap e rock. Com músicas vibrantes e positivas, buscam levar seu conceito para todos que curtem essa pegada: acreditar em um mundo melhor, apreciar os momentos, buscar a evolução pessoal e espiritual, fazer a diferença. “A vida é uma arte e depende de nós fazer arte da vida”, conta o vocalista Diogo Ferraz.

A Voraz é formada por Diogo Ferraz, João Ferraz, Lucas Elion e Renato Pucky. Em 2021 a banda teve um crescimento de 500% nas plataformas de streaming No Spotify chegaram a entrar nas “Novidades da semana” e atualmente estão ativos nas playlists editoriais: “Praiana”, “Nação Reggae” e “Festa na praia”, alcançando quase 200 mil plays por mês e 90 mil ouvintes mensais.

Já na plataforma Deezer, obteve músicas nas playlists editoriais “Radar Pop”, “Pop Good Vibe”, “Reggae do Brasil” e “Sol&Mar”. No PalcoMP3 alcançou destaque nacional ficando por 2 semanas no top 10 dos artistas mais ouvidos no estilo.

