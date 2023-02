Vocalista do Blink-182 já foi associado a ovnis

Entre os feitos de Tom DeLonge está a criação da To The Stars Academy, organização dedicada a compreender eventos ufológicos, disseminar estudos e descobertas sobre o tema, além de produzir materiais de ficção científica

O exército dos Estados Unidos abateu três ovnis (objetos voadores não identificados) desde sexta-feira (10). Chance de óvnis serem alienígenas não foi descartada disse general.

Não é a primeira vez que órgãos do país divulgaram vídeos de fenômenos aéreos não identificados. O assunto gera atenção de muita gente, incluindo famosos.

O cantor e guitarrista Tom DeLonge, vocalista do Blink-182, também já compartilhou gravações inéditas por meio da To The Stars Academy, organização dedicada a compreender eventos ufológicos, disseminar estudos e descobertas sobre o tema, além de produzir materiais de ficção científica

Tom saiu do Blink-182 em 2015 para lançar a organização. O músico retornou à banda em 2022. Nesses sete anos, o que era uma paixão foi se transformando em algo sério.

A organização se tornou um trabalho sólido e Tom, aos poucos, conseguiu entrar em contato com pessoas importantes. Ele conquistou a confiança de nomes que queriam expandir publicamente o conhecimento acumulado após passar décadas trabalhando para o governo. Mas o começo foi o difícil.

RECONHECIMENTO

Considerado louco no início, o músico virou produtor executivo em 2019 da série “Unidentified”, do History Channel. A série foi exibida até agosto de 2020 e resgatava casos misteriosos que já aconteceram no planeta Terra sobre OVNIs e alienígenas.

Ele também reuniu pessoas com extenso gabarito dentro do serviço secreto e exército norte-americano para ajudá-lo nesta empreitada. “Eu cheguei ao ponto de bater de porta em porta e implorar para que eu tivesse uma conversa responsável [com órgãos importantes do governo], e eu consegui, mas demorou quase um ano”, disse ele para a revista People em 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta própria, o músico conseguiu informações, vídeos e provas que deixaram impressionados empregados do governo.

Tom passou anos afirmando que o Pentágono [sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos] tinha um ala reservada (e secreta) voltada apenas para pesquisas ufológicas. Dito e feito. Em 2017, o New York Times descobriu o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais (AATIP). Segundo o cantor, isso fez parte do plano.

CAÇADA A ALIENÍGENAS

O vocalista do Muse, Matt Bellamy, revelou que Tom o convidou para uma caçada a alienígenas.

“Eu o acompanhei. E, aparentemente, há um armazém em Vegas guardando algo alienígena que ele vai me levar um dia. Estou aguardando e, toda vez que o vejo, ele diz que ‘não pode ser esta semana, talvez na próxima semana'”, explicou Bellamy em entrevista recente nos bastidores do festival iHeartRadio ALTer Ego.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“‘Vamos lá, leve-me lá'”, completou Bellamy, dando a entender que a caçada aos alienígenas não aconteceu de fato.