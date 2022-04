Vitor Kley apresenta show inédito na Audio

O cantor volta a São Paulo para única apresentação, dia 10 de abril, com as participações especiais de Samuel Rosa e Vitão

Após o grande período afastado dos shows por causa da pandemia, Vitor Kley está de volta aos palcos em apresentação inédita no dia 10 de abril, a partir das 20h, na Audio, em São Paulo. O evento ainda conta com as participações especiais de Samuel Rosa e Vitão. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma ticket360 (aqui).

O repertório do novo show inclui canções do álbum A Bolha, lançado durante o confinamento e indicado ao Grammy Latino 2021 na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Destaque para o primeiro single lançado, a romântica “O Amor É o Segredo”, “Jacarandá”, “Ainda Bem Que Chegou”, além do hit “Pupila” e outras faixas que marcaram sua carreira, como “O Sol”, “Morena” e “Adrenalizou”.

Com arranjos mais pesados, “O Amor Machuca Demais”, a nova música que integra o topo das paradas das rádios de todo o país, também promete embalar o nostálgico rock dos anos 2000.

“Ainda não tive a oportunidade de apresentar ‘A Bolha’ para o público de São Paulo. Estou feliz de poder fazer esse show que até agora estava guardado a sete chaves. A expectativa de levar meu som e de finalmente mostrar as músicas novas pra galera é a maior possível”, conta Vitor Kley.

No palco, o artista é acompanhado pela banda Heitor Dias (guitarra), Júnior Marquês (teclados), Léo Beltrão (contrabaixo) e Gabriel Círico (bateria). A abertura da apresentação será por conta dos cantores AMARINA e Lucas Mamede.

Foto/Reprodução

Serviço

Vitor Kley

Data: Domingo, 10 de abril de 2022

Local: Audio Eventos – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – São Paulo – SP

Horário: Abertura 18h00 – Início 20h00

Vendas: Ticket 360 aqui

Classificação: 18 anos

Informações: https://audiosp.com.br/