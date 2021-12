“Odisseu”: Vitor Fadul reflete vivências e desafios em single autoral

Com referências à mitologia grega e às experiências pessoais que viveu, cantor lança seu segundo single na próxima quinta

O cantor Vitor Fadul anuncia o lançamento do áudio de “Odisseu”, faixa pop que é o segundo single de sua carreira – após sua estreia em “Freshness”. A música estará disponível no primeiro minuto do próximo dia 16 (quinta-feira) e ganhará videoclipe no dia seguinte, 17, às 19h. Como de costume em seu fazer artístico, ele mesmo compôs a letra, imprimindo nela seu estilo e suas vivências. Com romance, superação, referências mitológicas e poesia, Fadul também não deixa de lado a batida dançante e promete agradar os fãs do estilo pop. A produção e os arranjos são assinados por Roger Dias.

“Quero falar, para quem perdeu sua fé, por tantas dores e dificuldades, que continue seu caminho rumo aos seus sonhos, porque conquistar é difícil, mas é possível e vale a pena”, para o cantor, essa é a mensagem da canção, que combina com a história mítica. A mensagem forte na voz marcante de Fadul vem acompanhada de um ritmo super pop e dançante. Vitor Fadul é um cantor brasileiro de 25 anos, nascido em Itanhaém, na Baixada Santista. Nova promessa do mercado pop, o jovem sempre se interessou pelo estilo.

“Essa música trás uma trajetória odisséica, cheia de todos os sentimentos humanos, que é existir neste mundo! Espero que as pessoas entrem no clima da música, que tem vibe pop e é super dançante” finaliza.