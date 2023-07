Vitinho lança o single ‘Aos 45’

Música chegou nesta sexta-feira (14) em todas as plataformas digitais via ONErpm

O cantor Vitinho lançou seu mais novo single de pagode de sofrência. A música, produzida por Baíka e composta por Markinhos Vieira, Well Marques, Rodrigo Tiago e Vinicius Vianna, chegou nesta sexta-feira (14) em todas as plataformas digitais, via ONErpm e ainda conta com um clipe, já disponível no canal do artista no YouTube.

O novo single de Vitinho é praticamente uma jornada emocional, mergulhando nas profundezas do coração partido. Com letra sincera e uma melodia cativante, o cantor transmite emoções genuínas através da faixa, descrita como “pagode de sofrência”.

