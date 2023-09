Vitinho Imperador e Rogerinho se juntam no single “Coração de Bandido”

Clipe estreia às 19h de hoje (6)

Os cantores Vitinho Imperador e MC Rogerinho lançam, nesta quarta (6), um single em colaboração. “Coração de Bandido”, que mescla forró e technobrega, já está disponível.

“Coração de Bandido” vem após o lançamento do seu single “Joga Pra Mim”, no fim de agosto, que até virou trend de dancinha nas redes sociais. Explorando novas sonoridades, Vitinho Imperador abre os braços para a bregadeira.

“Feliz demais de lançar essa com o meu parceiro Rogerinho. Eu mesmo gosto demais de falar de amor de um jeito safado e ‘Coração de Bandido’ tem essa pegada. Vai vir com clipe e tudo, com live antes, então espero todo mundo às 18h40 no meu canal do YouTube para assistir à estreia junto comigo!”, conta Vitinho Imperador, sobre as novidades desse lançamento.

Ouça “Coração de Bandido” nas plataformas digitais.