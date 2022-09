Viper volta às origens do power metal em novo single

“Timeless”, faixa que dá título ao novo álbum da banda, acaba de ser lançada

A banda Viper lançou, na terça-feira (13), o novo single “Timeless”. A faixa, que foi composta pelo guitarrista e co-fundador Felipe Machado, dará nome também ao novo disco da banda, que será lançado ainda esse ano.

O lançamento segue o sucesso dos singles “Under the Sun” e “Freedom of Speech”, e vem na sequência da apresentação da banda no dia de abertura do Rock In Rio 2022.

O novo álbum, ainda sem data de lançamento confirmada, será o primeiro inédito da banda desde “All My Life” (2007), e conta com a produção de Maurício Cersosimo, que já produziu trabalhos de Paul McCartney e Avril Lavigne, entre outros. Os primeiros singles do disco ganharam clipes dirigidos por Caio Cobra, diretor de “Intervenção” e “Virando a Mesa” (Netflix).

“Os títulos dos nossos álbuns sempre vêm de alguma música. Foi assim com “Soldiers of Sunrise”, “Theatre of Fate”, “Evolution”… para manter a tradição, será assim com “Timeless” também. Essa canção é um bom resumo do som do álbum: rápida, melódica, com um vocal matador. Acho que ela tem o que os fãs esperam de uma música do VIPER”, afirma o guitarrista e autor da música, Felipe Machado.

Ouça Timeless: