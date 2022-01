Vem aí um novo hit: Anitta acaba de anunciar o mais novo single

Na manhã desta sexta (21), a cantora anunciou o novo lançamento “Boys Don’t Cry” produzido por Max Martin.

A ‘Rainha do Pop’ não decepciona nunca! Anitta anunciou em seu Instagram seu novo single e em entrevista a ‘Glamour’, a cantora afirmou: “Essa sou eu, uma outra Anitta, que ninguém nunca viu. Porque eu sou várias”.

A produção da canção é assinada por Max Martin, responsável por sucessos como “Baby One More Time” e “Blinding Lights”. A música será lançada na próxima quinta-feira (27), e o vídeo que é todo trabalhado no ‘mood terror’, chega na sexta seguinte.

A novidade faz parte de um plano de dominação mundial de Anitta que mostrará ao público um “lado desconhecido”, mas fiel à ‘Larissa de sempre’. A cantora já havia citado o hit antes, causando euforia e ansiedade nos fãs.