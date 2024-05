Veja lista das músicas que Bruno Mars deve cantar em seus shows no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Bruno Mars fará oito shows no Brasil durante outubro, sendo quatro deles em São Paulo, dois em Brasília e dois no Rio de Janeiro, após a produtora Live Nation resolver o imbróglio com o prefeito carioca Eduardo Paes. Nas várias apresentações, fãs podem esperar uma setlist muito parecida com a que o cantor trouxe ao país em 2023.

A setlist dos shows de Mars passa por alguns de seus principais sucessos. Ele abre seus shows com “24K Magic”, “Finesse” e “Treasure”. Ao longo das apresentações, o músico intercala músicas de seus três álbuns solo, e canta ainda as do disco “An Evening With Silk Sonic”, parceria com Anderson .Paak, como “Leave The Door Open”.

EJA AS FAIXAS QUE VÊM SENDO TOCADAS NOS SHOWS DO CANTOR

24K Magic

Finesse

Treasure

Liquor Store Blues / Billionaire

Perm

Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky

That’s What I Like / Please Me

Versace on the Floor

It Will Rain

Marry You

Runaway Baby

Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / Leave the Door Open

When I Was Your Man

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are