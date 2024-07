Valesca Popozuda reclama dos homens em entrevista e fala sobre novo álbum

O álbum “De Volta Para Gaiola: Amor De Verdade” volta com a temática sexual e uma mistura de pagode e trap. No mesmo dia, Valesca também libera a versão mais light do álbum, com “De Volta Para Gaiola: Amor”. No repertório ela traz músicas como “Pagodin”, “12 horas (Melhor que pornô)” e “XXT na XXT”.

Em entrevista ao portal Gshow, Rede Globo, a cantora fala abertamente sobre sexo e sobre a produção das novas músicas.

“Comecei a me questionar sobre todas as músicas que eu vinha lançando de uns anos pra cá e como era lá atrás. Na época da Gaiola, eu só gostava e lançava. O proibidão estourava e depois a gente corria atrás de fazer a versão leve pra tocar nas TVs, nas rádios e para as crianças também”, explica ela.

“Hoje em dia tem o TikTok, aí a galera quer fazer o vídeo para virar dancinha. Aí tem os números dos streamings, que são importantes, mas não pode ser só isso. Quero falar do meu amor de verdade, que é aquela Valesca que começou a falar sobre a liberdade da mulher, que a mulher não tinha que ter medo de falar o que ela pensava, do que ela gostava. E nem imaginava naquela época que eu falava sobre o feminismo”, afirma.

A cantora também falou de sua sexualidade e do que espera para futuros relacionamentos.

“Acho que minha próxima namorada vai ser mulher (risos). O sexo é muito gostoso. Esses homens estão tão complicados, sabe? Porque eles sempre querem ser donos da razão. Com mulher, a troca, o carinho, a carícia é bem diferente do que a com o homem. E, tipo, pra penetração, eu pego o meu consolo. Não preciso de nada”, conta.