Unindo sertanejo e forró, Diego & Arnaldo e Mari Fernandez se juntam em parceria inédita

“Boca Semi Nua” é a faixa que apresenta uma letra apaixonada e sofrida, teve o lançamento na última quinta (27).

A sofrência toma conta da Casa Filtr 2 com o lançamento de “Boca Semi Nua”, parceria entre a dupla sertaneja Diego & Arnaldo e a cantora fenômeno do piseiro Mari Fernandes, que chegou na noite desta quinta-feira (27). Unindo três potências vocais de alto nível numa letra apaixonada e intensa, a música estreia acompanhada de vídeo oficial, marcando mais uma amostra do projeto de sucesso da Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music.

“É uma música que eu acredito muito, fiquei louco nela e, quando descobri que cantaríamos com a Mari Fernandez, tive certeza que seria hit. A turma vai gostar muito”, conta Diego, sobre a canção. Arnaldo completa: “É uma música que na guia a gente já tinha gostado. Depois de pronta, aí que amamos. Quando a gente foi gravar com a Mari, rolou uma sinergia muito bacana. Ela é uma menina incrível, de luz, está no momento dela e somou demais. Nós três, cantando juntos essa música, acho que vamos conseguir transmitir para o público a vibe que rolou no nosso encontro na Casa Filtr”.

Escute: https://smb.lnk.to/BocaSemiNua

Assista: https://youtu.be/bHRvwo2INVY

Mari Fernandez também falou sobre a parceria: “Esse é um projeto que eu achei incrível, que junta vários artistas, e, nessa oportunidade, pude gravar num estilo mais sertanejo, com a dupla Diego & Arnaldo, que eu sou fã. ´Boca Semi Nua´ fala de alguém que pode até tentar esquecer, mas a saudade vai vir atrás. É uma música muito massa, que eu me identifiquei muito, é um tipo de história que eu gosto de cantar. Tô muito feliz de ter gravado com os meninos, acho que vai ser mais um sucesso da Casa Filtr”.

“Sua bebida vai virar saudade, sua saudade vai virar minha rua. E quem tá com raiva, não desgarra o copo pra não agarrar minha boca semi nua”, diz a letra da música, que aborda um término e o que vem depois dele: a curtição e a bebedeira, seguidas da temida saudade. A canção tem composição de Philipe Pancadinha, Thales Lessa, Felipe Kef, Kaique Kef e Victor Hugo, da dupla com Diego.

Abrindo as portas para mais uma temporada repleta de hits inéditos nas vozes de grandes nomes do sertanejo, forró e pagode, a Casa Filtr 2 estreou em dezembro de 2021 e já apresentou duas canções que, juntas, acumulam mais de 16 milhões de plays.

O primeiro lançamento do projeto foi “Vazou um Áudio”, parceria entre Ávine Vinny e Mari Fernandez, estreou direto no Top 200 do Spotify Brasil, onde permanece. “Erro do Ficante”, colaboração entre a dupla Marcos & Belutti e o cantor Zé Vaqueiro, chegou direto no Top 100 da lista de canções mais escutadas da plataforma.

Sobre a Casa Filtr

A Casa Filtr é um projeto criado pelo Filtr Brasil – hub de entretenimento da Sony Music – com a missão de unir talentos de diferentes gêneros musicais em colaborações únicas. A primeira edição do projeto, concluída em outubro de 2021, trouxe o “Forronejo” como tema, com um elenco estrelado: Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolffo, Diego & Victor Hugo, Tierry, Guilherme & Benuto, Yasmin Santos e Japinha Conde. Consolidando-se no mercado musical, a Casa Filtr 1 fechou 2021 com mais de 115 milhões de execuções de áudio e vídeo e emplacou duas faixas no Top200 do Spotify Brasil.

A segunda edição do projeto chegou com a mesma proposta e promete expandir a qualidade das captações, trazendo 10 nomes de peso, de diferentes segmentos: Dilsinho, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Marcos & Belutti, Diego & Arnaldo e Paula Fernandes. A Casa Fitr 2 foi gravada em setembro de 2021, no Teatro Bradesco, em São Paulo, com direção artística executiva de Alexandre Mello (Clube do Cowboy) e produção musical de Júnior Melo.