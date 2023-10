UCLÃ, Simone Mendes e Zeca Pagodinho: os lançamentos da semana na música brasileira

Com gêneros para todos os gostos, confira o que há de novo na música brasileira nessa seleção com 10 lançamentos da semana

Vários artistas brasileiros, desde os mais experientes e conhecidos até os que surgiram recentemente, trouxeram novidades nos últimos dias: UCLÃ com seu primeiro álbum colaborativo, Simone Mendes em importante passo na carreira solo e a homenagem de Juan Paiva e Lucas Penteado homenageando Claudinho & Buchecha são alguns dos lançamentos.

Lauana Prado, Bruno Gadiol e Zeca Pagodinho também têm trabalhos presentes nesta seleção de lançamentos que os JBr preparou. Confira:

LOFRAN na sala com Jadeco

LOFRAN e Jadeco apresentam o single “Sala De Estar”, nesta quinta (19). Com inspirações como o grupo Novos Baianos e o movimento tropicalista, a artista mistura MPB e samba em suas composições.

O´dre mostra sua ‘jogada‘

Nesta quinta (19), O´dre lança a música “Jogadinha”. Nascido no Rio de Janeiro, o cantor começou a carreira musical nos bailes nas periferias cariocas e conta com faixas como “Eu vi” e “Tenebrosa é Ela”.

Simone Mendes e todo seu brilho

Nesta quinta (19), Simone Mendes lança “Cintilante Vol.1” nas plataformas digitais. Esse é o álbum de estreia da carreira solo da cantora.

UCLÃ e a parceria no trap

Disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta (19), “Dinheiro de Trap” é o álbum colaborativo da UCLÃ, Sueth, Sobs e Duzz. Com uma estética característica de hits como “Safadinha” e “Gatinha”, o trabalho conta com a produção do som de Peu.

Clássico de Zeca em LP

Nesta sexta (20), O álbum “Água da Minha Sede”, de Zeca Pagodinho, ganha versão em LP duplo. O trabalho conta com sucessos como “Vacilão”, “Jura” e “Maneco Telecoteco”.

Ninguém consegue ficar sem Claudinho & Buchecha

A partir desta sexta (20), o público pode conferir a nova versão de “Fico Assim Sem Você”, hit de Claudinho & Buchecha, nas vozes de Juan Paiva e Lucas Penteado. A faixa faz parte da trilha sonora do filme “Nosso Sonho”, uma cinebiografia da dupla que fez sucesso no funk melody nacional nos anos 2000.

Tem Gabriel Porto ‘até amanhecer‘

Nesta sexta (20), Gabriel Porto lança “Até Amanhecer”. Com instrumentos orgânicos e elementos digitais, como o 808 a faixa traz leveza e descontração para falar sobre a vida de uma forma otimista.

Bruno Gadiol e Grag Queen tocando o “f:)da-se”

Nesta sexta (20), Bruno Gadiol e Grag Queen lançam a faixa “f:)da-se”, junto com seu clipe. A faixa faz parte da versão deluxe do álbum “Jovem”, em que o cantor busca retratar as descobertas da juventude e outros pensamentos do cantor.

Lauana Prado volta às raízes

A cantora Lauana Prado lançou nesta semana o álbum “Raiz Goiânia”, onde a artista realiza um tributo à música sertaneja. Lauana também disponibilizou os clipes de “Coração Sertanejo – Onde Haja Sol” e “Temporal De Amor – Por Ti” em seu canal no YouTube.

Bianca

Nesta sexta (20), Bianca lança a faixa “Agora Chora”. Ganhando notoriedade em 2020 com a música “Tudo no Sigilo”, a artista é conhecida pelo hit “Ai Preto”, feito em parceria com L7NNON e DJ Biel Do Furduncinho.