U2 revisita o passado, reescreve músicas como ‘Pride’ e regrava 40 sucessos

Os quatro integrantes da banda, agora com 61 ou 62 anos, revisitam o material escrito em alguns casos quando eram pouco mais que crianças

Ao reimaginar 40 de suas canções mais conhecidas, o U2 reconheceu que muitos fãs as experimentariam por meio de fones de ouvido conectados a um dispositivo em seus bolsos – em vez de serem cantados no palco. Esse foi um pensamento por trás de Songs of Surrender, o novo disco do U2 que será lançado no dia 17 de março.

Os quatro integrantes da banda, agora com 61 ou 62 anos, revisitam o material escrito em alguns casos quando eram pouco mais que crianças em Dublin. Especialmente naqueles dias, as músicas do U2 foram escritas principalmente tendo em mente os shows. The Edge disse à Associated Press que o U2 queria chamar a atenção das pessoas que viam a banda pela primeira vez, talvez em um festival ou como uma banda de abertura.

“Existe uma espécie de aspecto gladiador nas apresentações ao vivo quando você está nessa situação”, disse ele. “O material tem que ser bastante ousado e até estridente às vezes. Com essa reimaginação, pensamos que seria divertido ver a intimidade como uma nova abordagem, que a intimidade seria o novo punk rock, por assim dizer.”

The Edge foi a força motriz por trás de Songs of Surrender, usando o tempo de inatividade da pandemia para gravar grande parte das músicas em casa.

Dado que sua guitarra elétrica e a voz de Bono são a assinatura musical do U2, há uma certa ironia porque a ausência dessa guitarra é a característica mais imediatamente perceptível das novas versões. Ele se concentra principalmente em teclados, violão e dulcimer.

O processo começou sem um roteiro ou compromisso de ver se estava funcionando.

“Conforme entramos no clima, e entramos no clima, realmente começamos a gostar do que estava acontecendo”, disse ele. “Houve muita liberdade no processo, foi alegre e divertido pegar essas músicas e meio que reimaginá-las, e acho que isso transparece. Não parece que houve muito trabalho duro envolvido, porque não houve.”

Grande parte da intimidade vem da voz de Bono. Não há necessidade de gritar, então ele às vezes usa registros mais graves ou escorrega para o falsete.

As letras são frequentemente reescritas, às vezes extensivamente até mesmo em uma música recente como The Miracle of Joey Ramone. Algumas mudanças são mais sutis, mas ainda perceptíveis: substituir a frase “one man betrayed with a kiss” (“um homem traído com um beijo”) por “one boy never will be kissed” (“um menino nunca será beijado”) tira Jesus de Pride (In the Name of Love).

Ao mesmo tempo, Sunday Bloody Sunday é reorganizada para terminar com uma pergunta: “where is the victory Jesus won?” (“onde está a vitória que Jesus conquistou?”)

Violoncelos substituem a guitarra motriz de Vertigo. Os teclados dão a Where the Streets Have No Name um som ambiente. Two Hearts Beat as One, a original, uma música de dance rock de alta octanagem, agora tem uma vibração mais sexy e furtiva e é uma das quatro músicas em que The Edge assume o vocal principal.

A banda é bastante democrática em pegar músicas de todo o seu catálogo, embora o álbum October, de 1981, e No Line on the Horizon, de 2009, não estejam representados. New Year’s Day, Angel of Harlem e Even Better Than the Real Thing estão entre as canções ignoradas.

Ao longo da história da música, as bandas ocasionalmente regravaram material por motivos contratuais. Taylor Swift é o exemplo mais famoso, lançando novas versões de suas músicas antigas para controlar seu uso. Gravações ao vivo e projetos de limpeza de arquivos, como a Bootleg Series de Bob Dylan, dão aos fãs a chance de ouvir músicas familiares de maneira diferente.

The Edge incentiva os fãs a experimentar as novas versões, sugerindo que eles podem até mesmo preferir algumas delas. “Não acho que haja competição entre essas versões e as originais”, disse ele. “É mais uma coisa para acrescentar do que uma substituição. Se você gosta dos novos arranjos, ótimo. Se você prefere os originais, continue ouvindo.”

The Edge disse que está trabalhando em novas músicas para o U2, “e temos ótimas coisas em andamento”.

A longevidade do U2

O quarteto que se conheceu na cozinha do baterista Larry Mullen Jr. quando responderam a um anúncio colocado no mural de um colégio. Uma passagem no final do livro Surrender, de Bono, onde ele falou sobre olhar em volta no palco no final de sua turnê mais recente em 2019 e se perguntar se era o fim, levantou questões naturais sobre quanto tempo o U2 continuaria.

“Existem muitas razões pelas quais o U2 permaneceu junto por tanto tempo, mas uma das principais razões é que funciona tão bem para nós como indivíduos”, disse The Edge. “Acho que todos nós brilhamos mais como parte deste coletivo. Eu certamente não gostaria de pendurar a guitarra.”

Este ano será um teste para uma banda que pode contar em uma mão o número de vezes que se apresentou sem os quatro membros. O U2 se comprometeu a fazer uma série de shows em Las Vegas sem Mullen, que está se recuperando de uma cirurgia.

O U2 continuaria se um dos quartetos originais decidisse que é hora de desligar?

“Eu não descartaria a possibilidade de seguirmos em frente com membros diferentes”, disse The Edge. “Mas também, igualmente, posso nos imaginar decidindo não fazê-lo. Seria um grande desafio. Mas acho que na hora saberíamos o que seria melhor fazer.”

Estadão Conteúdo