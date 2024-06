Turnê de Bruno Mars, que terá show beneficente, ainda tem ingressos em São Paulo

NATALIA NORA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

No dia 1° de outubro deste ano, Bruno Mars fará uma apresentação beneficente em prol do Rio Grande do Sul. O show acontecerá em São Paulo, antes da data prevista para o início de sua turnê pelo país, onde o artista subirá ao palco outras seis vezes. O local ainda não foi divulgado.

Os ingressos para o evento não serão vendidos, apenas sorteados para pessoas que doarem ao menos R$ 50 a organização não governamental Ação da Cidadania. O evento, realizado pela cerveja Budwiser, busca destinar cestas básicas à população do estado em meio ao período de reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas.

Para participar do sorteio, é preciso realizar doações pelo site da ONG, onde serão gerados números da sorte a cada R$ 50 destinados ao Sorteio Show Budweiser Bruno Mars pelo RS. No total, serão sorteados 750 pares de ingressos para o show. As doações poderão ser realizadas até 12 de julho de 2024.

Quem não conseguir os ingressos que serão sorteados, ainda pode assistir ao artista nos dias 4 e 5 de outubro no estádio do MorumBIS, na região oeste de São Paulo. Os bilhetes são vendidos pela plataforma Ticketmaster.