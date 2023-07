Tribo da Periferia lança o ‘Acústico na Cachú’ nesta sexta (14)

Gravado na Cachoeira Sonho Meu, na cidade de Corumbá de Góias/GO, Duckjay e Look escolheram a dedo as canções

Nesta sexta-feira (14), o duo de rap brasiliense Tribo da Periferia divulga em todas as plataformas de música seu novo álbum: ‘Acústico na Cachu’. O projeto faz uma releitura de grandes sucessos do grupo, na versão acústica. Foram escolhidas para o repertório 11 faixas, entre elas “Imprevisível”, “Alma de Pipa” e “Nosso Plano”.

Há 25 anos na estrada, o Tribo da Periferia arrasta multidões por onde passa e possui um público fiel e assíduo. Mesmo sendo artistas independentes, já alcançaram a marca de 3 bilhões de visualizações no YouTube. Para comemorar esta grande conquista, eles decidiram presentear os fãs com este novo trabalho.

Gravado na Cachoeira Sonho Meu, na cidade de Corumbá de Góias/GO, Duckjay e Look escolheram a dedo as canções autorais do ‘Acústico na Cachú’. A produção musical é de Jonas Paixão, que se encarregou de todos os arranjos e percussões. Aliás, essa cachoeira é a mesma que em 2016 serviu de cenário para o clipe da música “Efeitos do Longe”, que também foi regravada neste novo projeto audiovisual.

