Travis Scott cancela show de novo disco no Egito; entenda os motivos

Polêmica no Egito leva ao cancelamento do show de lançamento do novo disco de Travis Scott, intitulado “Utopia”. O rapper tinha planos de se apresentar nas pirâmides de Gizé neste sábado (29), mas a empresa responsável pela estrutura do evento, Live Nation, confirmou o cancelamento na última quarta-feira alegando “problemas complexos de produção”.

O cancelamento se deveu ao contexto cultural do Egito, que tem evitado a presença de gêneros musicais considerados inapropriados no país. O Sindicato dos Músicos do Egito protestou contra o show no monumento, citando preocupações com as práticas do artista.

O sindicato afirmou que, ao examinar as redes sociais do rapper, encontrou imagens e informações sobre rituais considerados estranhos e que vão contra as tradições do país. Eles alegam que as práticas de Travis Scott se opõem aos valores e tradições sociais autênticas do Egito. Diante desse cenário, o evento foi cancelado, deixando os fãs do rapper sem a esperada apresentação no país.