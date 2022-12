Trapper Big Odes celebra conquistas no single ‘Uno’; ouça

Faixa vem acompanhada de videoclipe, disponibilizado no canal do artista no YouTube

O trapper de Ribeirão Preto (SP), Big Odes lança, nesta quinta-feira (15), a faixa ‘Uno’. O single, que conta com a produção musical de THS, está disponível nas principais plataformas de streaming.

Assista:

Em ‘Uno’, Big Odes ressalta a importância de dar valor a cada conquista, seja própria, de amigos ou família. “Um grande amigo meu conseguiu comprar um carro Uno e fiquei muito feliz por ele. Não precisa ser um carrão para a gente enaltecer. Crescemos juntos e é gratificante ver as nossas conquistas. Ele não comprou uma Ferrari ou BMW, mas é o carro que o ajuda a levar o sustento para a casa dele”, destaca.

Músico desde os 8 anos de idade, Big Odes teve os primeiros contatos com a música por meio da igreja. Com o tempo, foi se aperfeiçoando na arte até se encontrar no trap em 2018. Desde então, lançou 14 singles, com destaque para ‘Jatinho’, ‘Suelen’ e ‘Longe de Toda Maldade’ – divulgada em novembro.

Feita em seu home studio, a faixa vem acompanhada de videoclipe, dirigido por Rafa Bernardi. “O clipe mostra minha intimidade com meus amigos. Estou no bar que a gente costuma ficar e com a galera que gosto de sair. Não há nada melhor”.

Big Odes ressalta que ‘Uno’ mostra sua evolução como artista independente. “É um trabalho caseiro, mas com muita qualidade. Estou sempre procurando o progresso para evoluir sempre. Um passo de cada vez”, diz.