Titãs anunciam retorno com sete integrantes originais

Arnaldo Antunes falou sobre o significado do reencontro e Paulo Miklos disse ser muito bacana poder falar de novo no coletivo

Sete dos Titãs originais anunciaram que irão retornar aos palcos juntos. Na coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 16, no espaço Central, na Praça da Bandeira, em São Paulo, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos receberam alguns jornalistas para falar sobre o projeto. O show de São Paulo será dia 17 de junho, no Allianz Parque.

Arnaldo Antunes falou sobre o significado do reencontro. “A gente vai se divertir. Tem mais anos de amizade do que de banda. Eu fiquei 10 anos, mas sempre que nos reencontramos foi regado a muita risada. Aprendemos tudo juntos. Vamos celebrar esse reencontro.”

Paulo Miklos disse ser muito bacana poder falar de novo no coletivo. “O bom senso sempre norteou tudo o que fizemos.” A apresentadora Sara Oliveira fazia as perguntas sempre simpáticas, algumas enviadas por fãs e outras por jornalistas que, mesmo presentes, deviam acessar o ambiente de questões por um QR Code e enviar as perguntas por lá. Charles Gavin falou sobre a atualidade das músicas antigas e de suas referências. “É bem verdade que nós todos tivemos uma formação musical extraordinária. Gal, Bob Marley, David Bowie… Os shows, as letras, o que eles diziam…”

Nando Reis, 59 anos, falou da volta aos palcos pós pandemia. “Certas coisas não sabemos como começam… Eu sinto essa emoção. . Subir ao palco, tocar com eles coisas que fizemos, voltar a tocar contrabaixo… Quando comentei isso com meus filhos, eles enlouqueceram. A produção de todos que estão aqui a meu lado sempre foi de altíssimo nível. Então assim, nós somos foda.”

Branco Mello está em tratamento contra um câncer, mas vai participar dos shows. Tony Bellotto lembrou de Marcelo Fromer, morto em 2001, anunciando que Alice Fromer, cantora e filha de Marcelo, será convidada para participar dos shows.

Estadão Conteúdo