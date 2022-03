Thiago Martins faz show de estreia do Quintal do TG no Rio de Janeiro

Com a casa cheia, o evento aconteceu neste fim de semana no Ilha Itanhangá, área nobre da Zona Norte do Rio

Neste fim de semana aconteceu mais um marco emocionante na carreira do cantor e ator Thiago Martins. O músico fez a estreia oficial do projeto Quintal do TG em um show muito especial no Ilha Itanhangá, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

O público marcou presença no evento que durou a tarde toda. O show contou com as participações de Jorge Aragão e Arlindinho. “Esse show é a realização de mais um sonho. Estou muito feliz”, comemorou Thiago.

Foto/Divulgação

No repertório, o artista cantou sucessos do projeto recém-lançado que foi gravado no Mirante do Arvrão, no Vidigal. O álbum faz uma homenagem ainda em vida, aqueles que o cantor considera os 3 maiores compositores de samba da história: Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

Carol Sampaio e Jorginho (ex. Jogador de beach soccer) estiveram presentes para prestigiar o artista.

