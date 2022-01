The Weeknd lança seu novo álbum “Dawn FM”, com a participação de Jim Carrey

O cantor lançou o seu mais novo álbum nesta última sexta-feira (7) e os fãs do artista comemoraram o lançamento.

O canadense The Weeknd lançou nesta última semana o quinto álbum de sua carreira, “Dawn FM”. O disco possui 16 faixas no repertório, incluindo o hit já estourado “Take My Breath”. O álbum já está disponível em todas as plataformas de música, e segundo o próprio artista, é considerado uma “Experiência sonora”.

Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/DawnFMPR

Confira o clipe da inédita “Sacrifice”: https://youtu.be/VafTMsrnSTU

Já possível compreender pelo nome, The Weeknd ainda deixou claro que elaborou este projeto para passar aos ouvintes a sensação de estar escutando uma rádio, batizada de 103.5 Dawn FM. Como em uma estação de rádio verdadeira, as transições de uma música para a outra são impecáveis.

Além disso, o artista conta com a presença especial de Jim Carrey como locutor/narrador. Sendo vizinhos, o cantor e o ator se aproximaram durante a quarentena e se tornaram bons amigos.

O anúncio do novo projeto, que traz participações de nomes como Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne e Oneohtrix Point Never, foi feito no início desta semana pelo Instagram, na conta de The Weeknd, que acumula mais de 35 milhões de seguidores. Ao longo dos dias, ele revelou um teaser, a capa do disco e a tracklist completa. “Dawn FM” foi produzido pelo grupo sueco Swedish House Mafia e pelo também sueco Max Martin, com sonoridades que remetem aos anos 80.

O novo álbum sucede o “After Hours”, quarto da carreira do canadense, lançado em março de 2020, que trouxe hits como “Blinding Lights”, “Save Your Tears” e “In Your Eyes”. Com “After Hours”, The Weeknd conquistou pela primeira vez a marca de cinco semanas consecutivas no topo da parada de álbuns. A obra é um dos cinco únicos álbuns que passaram pelo menos quatro semanas no primeiro lugar desde 2018. Também foi recorde de vendas em 2020, com 444 mil unidades vendidas apenas na primeira semana do lançamento.

Sobre o artista

The Weeknd é um astro global reconhecido como um dos grandes nomes da indústria da música. Com doses de R&B, indie e eletrônica, ele redefine o conceito de autenticidade, obtendo um som único e original a partir da mistura de estilos. Ao longo da carreira, que tem pouco mais de 10 anos, The Weeknd acumula 3 GRAMMYS e mais de 26 Certificados de Platina. Ele é dono de hits globais como “Blinding Lights”, “Starboy”, “I Feel It Coming”, entre tantos outros.

Confira a tracklist completa de “Dawn FM”:

1. Dawn FM

2. Gasoline

3. How do I make you love me?

4. Take my breath

5. Sacrifice

6. A tale by Quincy (feat. Quincy Jones)

7. Out of time

8. Here we go… again (feat. Tyler, The Creator)

9. Best friends

10. Is there someone else?

11. Starry Eyes

12. Every angel is terrifying

13. Don’t break my heart

14. I heard you’re married (feat. Lil Wayne)

15. Less than zero

16. Phantom regret by Jim (feat. Jim Carrey)

