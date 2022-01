The Weeknd divulga clipe surpreendente de “Gasoline”

Depois de lançar o álbum “Dawn FM” na última sexta-feira (7), o astro The Weeknd já trouxe novidades para os fãs. Ele acaba de divulgar o clipe oficial de “Gasoline”.

A produção, um tanto quanto enigmática e intrigante, mostra o cantor em duas versões: The Weeknd jovem e The Weeknd idoso. O vídeo traz confrontos, ilusões, sangue, dualidade e outros elementos provocadores. “Gasoline” dá continuidade à narrativa construída pelos clipes das músicas “Sacrifice“ e “Take My Breath”.

Além de Jim Carrey, o disco trouxe participações de nomes como Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne e Oneohtrix Point Never. “Dawn FM” foi produzido pelo grupo sueco Swedish House Mafia e pelo também sueco Max Martin, com sonoridades que remetem aos anos 80.O

novo álbum sucede o aclamado “After Hours”, lançado em março de 2020, que trouxe hits como “Blinding Lights”, “Save Your Tears” e “In Your Eyes”.

Com ele, o artista conquistou pela primeira vez a marca de cinco semanas consecutivas no topo da parada de álbuns e alcançou o recorde de vendas em 2020, com 444 mil unidades vendidas apenas na primeira semana do lançamento.

Com doses de R&B, indie e eletrônica, The Weeknd redefine o conceito de autenticidade, obtendo um som único e original a partir da mistura de estilos. Ao longo da carreira, que tem pouco mais de 10 anos, The Weeknd acumula 3 GRAMMYS e mais de 26 Certificados de Platina; ele é um dos principais nomes da indústria fonográfica atualmente.

