Thales Lessa e Clayton & Romário lançam ‘Tá Querendo Voltar’ nesta 6ª

Faixa brinca sobre uma falsa superação nas redes sociais, que, por trás das câmeras, é completamente diferente

Conhecido por suas composições, Thales Lessa agora traz um feat com os irmãos Clayton & Romário. Intitulada “Tá Querendo Voltar”, a canção foi gravada no início deste mês em São Paulo e já pode ser conferida a partir da meia-noite desta sexta (17) e o videoclipe no mesmo dia, às 12h, no YouTube.

Com composição do próprio artista, em parceria com de Gui Prado, Kito, Danilo Xtudo e Will, a faixa brinca sobre uma falsa superação nas redes sociais, que, por trás das câmeras, é completamente diferente. A música conta com arranjos bem animados, e tem tudo para ser o novo hit do verão 2024, afinal, os versos já grudaram na cabeça de todos que estavam presentes no dia da gravação.

“Desde do momento em que ouvi essa música, já fiquei super empolgado para gravar. Inclusive, dei uma mexida em uma parte e ficou perfeita, os outros compositores amaram também”, conta Thales. “Eu tinha certeza que precisava fazer ao lado de uma dupla de amigos, jovens, que ainda não tinham algo parecido com essa canção, então veio a ideia de gravar com Clayton & Romário. Eles já tem um sucesso de uma composição que fiz para eles, a ‘Água Nos Zói’, e quando receberam meu convite, ficaram super felizes. Estou confiante que será mais um hit nas nossas carreiras. Ouçam bastante”, completa o artista.

Thales Lessa possui milhares de fãs em todas as redes sociais, somando 71 milhões de views gerais no Youtube e 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Além de ter colaborado com Gusttavo Lima para a música “Tem Três”, o mineiro também se uniu com Bruno – da dupla com Marrone – para a canção “Cadê Seu Namorado Moça” que contou com uma regravação em parceria com Nadson, o Ferinha. Juntas, ultrapassam atualmente mais de 70 milhões de streams somados nas plataformas.

O artista também é um dos maiores compositores do Brasil, tendo escrito mais de 4 mil composições, sendo 2 mil gravadas por grandes nomes da indústria como Marília Mendonça, Henrique & Juliano, Jorge & Mateus, Anitta entre outros.