Thaeme e Thiago apostam na romântica “Um Pouco de Nós Dois”

A faixa chega às plataformas de música nesta sexta-feira, 24 de novembro

Thaeme e Thiago acabam de lançar em todas as plataformas de streaming a inédita “Um Pouco de Nós Dois”. A faixa chega também com um videoclipe que já está disponível no canal oficial da dupla no YouTube.

“Essa é uma canção muito bonita. Tem uma melodia bem gostosa, profunda e uma letra simples que gera uma identificação imediata. É uma música em que aposto bastante e que será trilha sonora de muitos casais por aí”, fala Thaeme.

Fazia algum tempo que Thaeme e Thiago não lançavam uma canção romântica. Apesar de as faixas animadas serem uma das marcas da dupla, eles nunca abandonam as baladas mais sensíveis que também fazem parte do seu DNA.

“Estávamos sentindo falta de trabalhar uma canção romântica. Resgatar esse lado que estava um pouco adormecido, mas que já nos trouxe tantas alegrias como as bem-sucedidas ‘Deserto’, Bem-feito’, ‘365 Dias’, ‘Sinto Saudades’, dentre outras”, explica Thaeme.

Thaeme e Thiago surgiram no ‘boom’ do sertanejo universitário e conseguiram marcar seu nome no mercado. Há 12 anos na estrada, a dupla de amigos, no decorrer de sua trajetória, emplacou vários hits como ‘Ai que Dó’, ‘O Que Acontece na Balada’, ‘Coração Apertado’, dentre tantos outros. Possuem milhões de visualizações nas plataformas de música. A mistura de talentos, afinidade e carisma faz com que os artistas conquistem cada vez mais espaço no cenário musical.