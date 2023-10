Têco, da Nine Four Records, lança o single “Purple Fanta”

Faixa chega às plataformas no dia 06 de outubro, via ONErpm, e ainda conta com clipe no canal de YouTube do artista

O trapper baiano Têco lança de seu novo single, “Purple Fanta”, no dia 28 de setembro. A música estará disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm, e será lançada pelo selo da Nine Four Records, que tem como fundador o cantor Spark, também conhecido no futebol como Anderson Talisca.

Ouça “Purple Fanta” nas plataformas digitais

“Purple Fanta” chega logo após o sucesso do lançamento de “Noites Viradas”, que já acumulou mais de 200 mil reproduções em todas as plataformas digitais. Este é o segundo single solo do artista, que tem como objetivo solidificar a presença de Têco na cena musical.

A produção audiovisual e executiva de “Purple Fanta” ficou a cargo da Nine Four Records, com direção geral de larinhadorec, que também é responsável pela montagem e divide os créditos dos efeitos visuais (VFX) com jotatress e a gravação com rufigueiredo – que também ficou responsável pela direção de fotografia. A composição da música é do prório Têco, com produção musical a cargo de Jovem Black e masterização/mixagem por Ogbahia & Tx.

“A inspiração para ‘Purple Fanta’ surgiu de uma foto de um senhor segurando uma garrafa de Fanta Uva, que serviu como base para compor a faixa. Durante o processo de criação e gravação, incorporamos influências do plugg, uma subvertente do trap, com inspiração em artistas como Yunk Vino e Stef”, destaca o cantor.

Além do lançamento da música, o single “Purple Fanta” também chega acompanhado por um videoclipe no canal do artista.