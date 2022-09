Taylor Swift revela título de uma de suas músicas do novo álbum ‘Midnights’

Na madrugada desta quarta-feira, 21, Taylor Swift revelou o título da 13ª faixa de seu novo álbum que será lançado dia 21 de outubro

Na madrugada desta quarta-feira, 21, Taylor Swift revelou o título da 13ª faixa de seu novo álbum. Midnights será lançado no próximo dia 21 de outubro. Mastermind é o nome da música anunciada pela artista.

Através de um pequeno vídeo publicado em seu perfil oficial no TikTok, Taylor, que é conhecida por deixar pistas em seus trabalhos, anunciou o novo formato adotado para divulgar o título das canções.

Com o auxílio de um globo sorteador, comumente utilizado em bingos, a cantora sorteou o número da faixa que iria revelar o título.

“Bem-vindos a uma nova série que estou chamando de Midnight’s Mayhem With Me (caos da meia-noite comigo, em tradução livre). Nesta gaiola, estão 13 bolas de pingue-pongue, cada uma representando uma faixa do álbum do Midnights”, explicou Taylor

Após girar o globo três vezes, a cantora retirou a primeira bolinha, que tinha o número 13 marcado. “A faixa 13 é chamada de Mastermind”, compartilhou.

Estadão Conteúdo