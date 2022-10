Taylor Swift lança ‘Midnights’, seu décimo álbum inédito

No Spotify, a cantora lançou vídeos curtos para comentar as cinco coisas que tiraram seu sono e serviram de inspiração para o trabalho

A estrela da música Taylor Swift lançou seu décimo álbum inédito de estúdio na madrugada desta sexta-feira (21). “Midnights”, seu quinto trabalho nos últimos dois anos, marca um emotivo e gradual retorno ao pop.

“[O álbum] é a história de 13 noites de insônia espalhadas ao longo minha vida”, explicou a cantora americana, de 32 anos.

“Penso em ‘Midnights’ como um trabalho conceitual, com essas 13 canções criando uma imagem completa das intensidades dessa hora mística e louca”, detalhou Swift.

“‘Midnights’ é uma mistura de intensidade, altos e baixos e fluxos. A vida pode ser escura, estrelada, nublada, assustadora, eletrizante, quente, fria, romântica ou solitária. Assim como a meia-noite”, prosseguiu.

No Spotify, a cantora lançou vídeos curtos para comentar as cinco coisas que tiraram seu sono e serviram de inspiração para o trabalho. O álbum é mais uma parceria com Jack Antonoff, seu produtor de longa data.

“A primeira coisa que me manteve acordada à noite e me inspirou nesse álbum é (…) a autodepreciação”, disse Swift. Fantasiar com vingança, imaginar o que poderia ter sido, se apaixonar e desmoronar completam a lista.

As melodias de “Midnights” se inclinam no eletro-pop, acompanhadas de sintetizadores, afastando-se da veia indiefolk de seus dois trabalhos anteriores, “evermore” e “folklore”, trabalho que levou um Grammy de Álbum do Ano em 2021.

A produção tem entre suas faixas uma colaboração com a cantora Lana Del Rey, o dueto “Snow on The Beach”, uma reflexão sobre envelhecer e as complicações do amor.

Swift recompensou seus fãs disponibilizando nas plataformas de streaming digital uma versão expandida intitulada “Midnights 3am Edition”, que inclui sete faixas bônus.

A espera pelo álbum à meia-noite foi tanta que alguns fãs nos Estados Unidos, França e Reino Unido alegaram que problemas técnicos os impediram de ouvir as tão esperadas músicas na primeira hora de lançamento.

Muitos “Swifties” irritados usaram as redes sociais de madrugada para postar capturas de tela com mensagens de erro no Spotify: “Algo está errado. Por favor, tente novamente.”

A produção recebeu críticas favoráveis da imprensa norte-americana.

Agence France-Presse