Taylor Swift engasga com inseto durante show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Tudo ia bem no terceiro show de Taylor Swift por Londres até que algo totalmente inesperado aconteceu. A artista cantava “All Too Well” quando um inseto entrou na boca dela (veja abaixo). A artista parou a música para tossir e tentar expulsar o bicho, e logo conseguiu voltar com a apresentação.

Coincidentemente, isso já havia acontecido com ela em outra oportunidade. Em junho do ano passado, Taylor Swift engoliu acidentalmente um inseto durante um show da turnê “The Eras Tour”, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

A cantora pop engasgou e tossiu no palco diante da plateia no estádio Soldier Field. “Que delícia! Alguma chance de alguém não ter visto isso?”, ela perguntou à plateia, com bom humor. “Está tudo bem, eu já o engoli”, emendou na ocasião.

O público reagiu acompanhando a cantora na leveza e rindo junto dela. “Vai acontecer de novo esta noite, tem tantos insetos por aqui”, disse Swift.