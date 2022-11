Taylor Swift anuncia seu retorno aos palcos com a turnê “Eras”

Os shows começarão em 18 de março de 2023 em Glendale, Arizona, com paradas em Houston, Atlanta, Chicago e duas datas finais em Los Angeles, no início de agosto

Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (1º) seu retorno aos palcos após a “Reputation Stadium Tour” de 2018. A superestrela, ganhadora de 11 Grammys, definiu a turnê “Eras” como “uma viagem por todas as eras musicais da minha carreira”.

“Bom dia Estados Unidos, sou Taylor”, disse ao começar o anúncio no programa de notícias matinal Good Morning America, da ABC. “Queria contar algo que eu estava animada há muito tempo e planejando por anos. Finalmente posso dizer que vou voltar a sair em turnê”, compartilhou.

Outros artistas estão programados para participar da turnê desta cantora de 32 anos, como Paramore, Phoebe Bridgers e HAIM.

Os shows começarão em 18 de março de 2023 em Glendale, Arizona, com paradas em Houston, Atlanta, Chicago e duas datas finais em Los Angeles, no início de agosto.

Swift disse que irá anunciar seus shows internacionais em uma data posterior.

O anúncio da turnê foi feito duas semanas após o lançamento de seu álbum “Midnights”, que quebrou vários recordes nas paradas musicais.

Na segunda-feira (31), ela se tornou a primeira artista da história a ocupar simultaneamente todo o top 10 da parada de músicas mais escutadas da Billboard.

Taylor Swift ultrapassou Drake e The Beatles ao contar com o maior número de canções no Billboard Hot 100 em uma única semana.

Agence France-Presse