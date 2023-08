Talentoso brasileiro impressiona jurados no America’s Got Talent e garante vaga na fase final com voto emocionante.

Com o auxílio de um tradutor, Gabriel compartilhou sua emoção em estar pela primeira vez na América e realizar seu sonho de se apresentar no programa

O talento do cantor brasileiro Gabriel Henrique brilhou no palco do America’s Got Talent, emocionando os jurados e a plateia na última terça-feira (1). Mesmo com pouco domínio do inglês, ele escolheu interpretar a icônica música “Run to You”, de Whitney Houston, e conquistou a todos com sua voz poderosa e emotiva.

Com o auxílio de um tradutor, Gabriel compartilhou sua emoção em estar pela primeira vez na América e realizar seu sonho de se apresentar no programa. Após uma performance cheia de vibrações vocais, notas altas e melodias cativantes, ele recebeu um gesto especial de Sofia Vergara, uma das juradas do programa: o Golden Buzzer.

Esse prêmio especial garante ao cantor uma passagem direta para a fase final do America’s Got Talent, eliminando a necessidade de passar pelas etapas intermediárias. A emoção foi compartilhada por Heidi Klum, que o comparou a grandes ídolos da música como Whitney Houston e Mariah Carey.

Nas redes sociais, o cantor recebeu mensagens carinhosas de diversos famosos brasileiros, incluindo Gil do Vigor e Bruna Marquezine, que se mostraram impressionados e emocionados com sua performance. Gabriel expressou sua gratidão e felicidade por toda a experiência e o apoio recebido, afirmando que a honra é toda de Deus e que o momento foi indescritível.

Agora, o brasileiro se prepara para enfrentar a fase final do programa, onde terá a oportunidade de mostrar seu talento ao vivo em shows emocionantes e decisivos. A torcida e a admiração do público brasileiro acompanham sua jornada, torcendo por ainda mais sucesso e reconhecimento para o talentoso cantor.