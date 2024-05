Talentos da música brasiliense em shows gratuitos no Boulevard

No ritmo da campanha Dia das Mães, o centro de compras resolveu celebrar o amor com música. Até o dia 18 de maio, nas noites de sexta-feira e sábado, das 18h às 20h, o público poderá curtir apresentações de talentos da cidade. Os shows gratuitos passeiam pelo jazz, soul, MPB, bossa nova e clássicos internacionais. Além disso, um piano estará disponível no piso 2 para que os clientes possam demonstrar suas habilidades musicais.



Confira a programação

Hoje (11/05) – Daniel e Julia Cardoso

Em apresentação especial para o Dia das Mães, os irmãos Daniel, 12 anos, e Julia Cardoso, 10 anos, prometem emocionar o público. Apaixonados por música desde pequenos, ambos são deficientes visuais. Daniel possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e soma talentos: toca piano desde os 3 anos, possui ouvido absoluto (habilidade de identificar e reproduzir notas musicais apenas escutando) e, atualmente, estuda piano erudito na Escola de Música de Brasília. Juntos, eles possuem um repertório diverso, que passa entre Celine Dion, Roberto Carlos, Djavan e Engenheiros do Hawaii. Os irmãos produzem conteúdos e desafios musicais no perfil do Instagram @notasdadiversidade.

Daniel Cardoso / Divulgação Julia Cardoso/ Divulgação



Sexta (17/05) – Tico de Moraes

Guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes tem um repertório autoral com composições em inglês, português e espanhol. No palco, também explora o grande songbook do jazz norte-americano, com canções imortalizadas na voz de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Chet Baker. E também passeia pelos clássicos da música brasileira de Tom Jobim a Chico Buarque. O pop internacional não fica de fora com hits dos Beatles, Bee Gees e James Taylor.

Tico de Moraes/ Divulgação





Sábado (18/05) – Pedro Eduardo

O brasiliense Pedro Eduardo é cantor, compositor e produtor musical. Já se aventurou no reality The Voice Brasil em 2012 e foi backing vocal do cantor Gusttavo Lima, que inclusive gravou a música “60 Segundos”, escrita por Pedro. Em cena, o músico apresenta um repertório com clássicos internacionais.

Pedro Eduardo/ Divulgação



Campanha Dia das Mães com Andrea Bocelli

Até 20 de maio, a cada R$ 400 em compras, os clientes ganham 1 ingresso para o show de Andrea Bocelli em Brasília, na área Bronze. Limite de 02 ingressos por CPF, enquanto durar o estoque. O balcão para a retirada dos ingressos está localizado no piso 2. E até o dia 12 de maio, a cada R$ 800 em compras, os participantes concorrem a 1 par de ingressos no Setor Diamante. O sorteio será realizado no dia 14 de maio. Para participar do sorteio, os interessados devem cadastrar seus cupons fiscais no site. Clique aqui e confira regulamento completo.



Música no Boulevard Shopping

Até18 de maio, às sextas-feiras e sábados de maio, das 18h às 20h. Local: Piso 2. Acesso gratuito..