Taís Cardoso faz uma reflexão sobre a vida no EP “O Começo”

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a cantora conta suas inspirações, revela os próximos passos e demonstra entusiasmo com o futuro

Taís Cardoso começou no mundo da música aos 8 anos, à época por hobby. Durante a adolescência, viu que poderia se aprofundar na carreira artística e logo começou a produzir conteúdo de áudio para a plataforma SoundCloud. Em entrevista para o Jornal de Brasília, a cantora e compositora conta como foi o processo do seu primeiro trabalho lançado, o EP “O Começo”, fala de suas maiores influências na música, opina a respeito do cenário musical do Brasil e faz um panorama dos próximos passos.

O EP traz quatro músicas, todas autorais, que mostram um trabalho maduro, reflexivo, com letras delicadas que falam sobre a vida e o futuro. “Gosto muito de colocar em palavras as minhas reflexões. No disco, a minha intenção é criar um ambiente leve pra falar sobre as nuances, os amores, as mudanças. Penso que acessar essas reflexões traz a gente num lugar profundo, de autoconhecimento e de presença”, declara Taís.

Apresentação de Taís no Sofar Sounds. Foto: Divulgação/Nina Quintana

Taís tem uma vasta lista de artistas que costuma tomar como referência. Algumas delas são Marisa Monte, Rosinha de Valença, Mahmundi e Tulipa Ruiz.

Ao falar dos próximos passos, Taís é muito clara sobre continuar escrevendo e cantando músicas sobre a vida. “É com o que tenho mais afinidade. Já tenho algumas canções novas que estou tocando em shows e venho recebendo feedbacks muito legais. O melhor lugar pra sentir os próximos passos são os shows ao vivo”, complementa.

Ainda sobre shows ao vivo, Taís se mostra animada com os próximos meses. “Sinto que agora com a retomada ‘pós-pandemia’ as atenções estão muito voltadas para os festivais, o que é maravilhoso! Com esse movimento, torço também para a retomada das casas de show de médio e pequeno porte. Aqui em Brasília, muitas fecharam e poucas reabriram depois desses anos”, explica. “Já faz mais de cinco anos que pisei num palco pela primeira vez, mas só agora em 2022 que estou fazendo isso em formato solo, com minhas músicas, o que é eletrizante”, comemora Taís.

Confira o EP “O Começo”: