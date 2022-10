SUSBand: a banda de servidores da Secretaria de Saúde do DF

De 2017 para cá, o conjunto formado por membros da pasta anima diversas ocasiões

Em 2017, seis servidores da Secretaria de Saúde se uniram para levar música aos eventos da pasta. Surgiu, assim, a SUSBand. De lá pra cá, o grupo já animou diversas ocasiões, se tornando a atração queridinha dos eventos, e se apresentará mais uma vez na sede da Pasta em comemoração ao Dia do Servidor Público, na próxima sexta-feira (28).

A SUSBand é do gênero pop music e pop rock nacional e internacional. O grupo já tocou na I Mostra de Experiências Exitosas do SUS, na Semana do Servidor Público de 2021 e no VIII Simpósio de Práticas Integrativas em Saúde.

“Nossa missão é justamente motivar e homenagear os profissionais do SUS”, destaca a vocalista Luanna Mendonça, farmacêutica da SES. Além de Luanna, outros cinco servidores compõem a banda: Adriano Oliveira, enfermeiro de família e comunidade e vocalista; Magela Gama, administrador e guitarrista; Davi Queiroz, analista em gestão e baterista; além do Daniel Cavalcante, administrador, e do Rafael Matos, que se revezam entre baixo e guitarra.