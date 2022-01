Sunflower Jam lança “Meu Bem”, terceiro single do álbum À Deriva

A faixa, que conta com a participação do carioca Thiago Muller, é o terceiro single do álbum audiovisual À Deriva com lançamento previsto para fevereiro

Os irmãos Hermes Reis e Taís Segal se juntaram com a banda em uma casa barco, chamaram os amigos que conheceram pelo mundo e gravaram 9 faixas autorais no meio do icônico Lago Paranoá, em Brasília. “Meu Bem” segue os singles “Onde É Que a Gente Se Perdeu?”, com participação de Maíra Guedes, e “Não Vou Mentir”, com participação de Juliah, primeiras faixas apresentadas ao público e que dão uma amostra da musicalidade e diversidade sonora da Sunflower Jam. Em À Deriva, cada faixa acompanha, literalmente, a trajetória do Sol. “Meu Bem” foi gravada no momento exato em que o astro rei se despedia e coloria o céu com um delicado lilás. E é com este tom que a Sunflower Jam apresenta mais uma canção sobre se entregar ao amor. Confira!!!!