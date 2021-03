Sucesso nas rádios dos EUA, banda do rock de Goiás lança clipe oficial de “Destroy Rock N Roll”

Clipe foi produzido pela mesma empresa que trabalhou com nomes como Megadeth e Kiko Loureiro.

O ano de 2021 já começou trazendo grandes novidades para a banda brasileira de rock Insanidade. Natural de Catalão, interior de Goiás, o grupo que viu o single ‘Destroy Rock N Roll” começar a dominar as paradas das principais rádios americanas do gênero entre as canções mais ouvidas, lança agora o videoclipe oficial no Youtube. A canção acaba de chegar ao Youtube.

Com apenas um ano de carreira e dois discos lançados, “Hello Suckers”, em português, e “High Speed”, esse último em inglês, a banda Insanidade é considerada por críticos um dos principais nomes do rock no centro-oeste brasileiro e uma das principais apostas em 2021 do metal brasileiro. Um dos motivos é que a Insanidade foi um dos únicos artistas de rock do país a conquistarem espaços nas rádios Real Punk Rádio, Punk Party Rádio e Punk Rock Demonstration, algumas das mais tradicionais rádios americanas do gênero, de forma orgânica. No Brasil, o grupo já é figurinha carimbada de grandes emissoras como Kiss FM e na Rádio Rock – 89 FM.

Com cenas gravadas em Catalão, o clipe foi editado, mixado e masterizado em Los Angeles (EUA) e foi produzido pela Libertà Filmes, empresa que já trabalhou com nomes como Megadeth e Kiko Loureiro. Lucas, vocalista, se diz feliz com mais essa etapa da carreira e que ainda planejam lançar singles em inglês. “Ainda nem acreditamos com a dimensão que o disco vem tomando. Para você ter noção, a música viralizou de forma orgânica quando não tínhamos nem produzido esse clipe. Tudo foi tão rápido que nem estávamos dando conta! Estamos muito felizes com esse primeiro passo dado, nosso novo clipe, e já estamos preparando mais músicas em inglês para exploráramos cada vez mais o mercado internacional”, conta o líder do grupo que também tem músicas em rádios de países como Chile, Argentina, Alemanha e Nova Zelândia.

Precursores do movimento Action Punk e Action Rock no Brasil, nomenclaturas criadas na Escandinávia para enquadrar bandas que misturam o punk rock, o tradicional rock n roll e hard rock, a banda Insanidade se prepara para a gravação do clipe de “Destroy Rock N Roll”, que será produzido pela Libertà Filmes, empresa que já trabalhou como nomes internacional do rock mundial como Megadeth, Metallica e Scorpions.

Formada em Catalão, interior de Goiás, a banda é formada por Lucas (voz), Éder (guitarra), Ricardo (baixo) e Wilsner (bateira).

Confira o clipe