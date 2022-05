Star Wars Day: Spotify combina gostos musicais entre fãs e os personagens icônicos do filme 

Além do recurso Match, experiência transforma a barra de reprodução da música em sabre de luz ao dar o play nas faixas da playlist Best of Star Wars no desktop

Atenção, Mestres Jedi e jovens Padawans! Para celebrar o dia de hoje, também conhecido por Star Wars Day (Dia de Star Wars, em português), o Spotify leva o recurso Match para uma galáxia muito, muito distante, dando aos usuários a chance de dar match com alguns de seus personagens favoritos de Star Wars: Até o dia 08 de maio, é possível combinar o seu gosto musical com Yoda, Chewbacca, Luke Skywalker, Darth Vader, ou Princess Leia para criar uma playlist compartilhada repleta das suas músicas favoritas.

Depois de combinar as preferências com um desses heróis (ou vilões) icônicos de Star Wars, os usuários têm acesso a um card que revela o match e a música que os une e que pode ser compartilhado no Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter.

As festividades não param por aí! O Spotify também conecta os fãs às músicas inspiradas em Star Wars no Disney Hub, que inclui a popular playlist Best of Star Wars. A experiência pode ficar ainda mais intergaláctica ao transformar a barra de reprodução em sabre de luz ao dar o play nas faixas de Best of Star Wars no desktop. Clicando no sabre de luz enquanto escuta, os usuários podem alternar entre alguns dos sabres de luz mais icônicos da franquia.

Os fãs de Star Wars no mundo todo comemoram a data anualmente com mais de 1 milhão de playlists criadas pelos usuários com o tema Star Wars. Confira outras curiosidades sobre Star Wars no Spotify:

Aumentando o volume no dia 04 de maio: A celebração e a empolgação dos fãs em torno do tão cobiçado Star Wars Day continuam a aumentar em toda a galáxia. No ano passado, em 4 de maio, o Spotify registrou um aumento recorde de 986% no streaming da playlist Best of Star Wars, com os fãs sintonizados para ouvir suas faixas favoritas, que inclui as faixas Dual of the Fates, Anakin vs. Obi-Wan, and Battle of the Heroes.

A base de fãs continua crescendo: Os fãs não estão apenas criando playlists em homenagem a seus personagens favoritos, eles também estão consumindo a trilha sonora em um ritmo frenético. Os números de streamings de canções de Star Wars mais que dobraram desde 2019 no Spotify.



Os heróis da velha guarda estão de volta: Os fãs estão empolgados com o retorno das lendas cult Boba Fett e Obi-Wan Kenobi com as séries da Disney+. Nos últimos três meses, o número de playlists criadas pelos usuários com Boba Fett e Obi-Wan Kenobi no título aumentou em 42%.