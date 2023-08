Spark, o Anderson Talisca, lança clipe de “Morena”

“Morena” traz uma atmosfera de rap romântico, destacando um refrão que explora a profundidade dos sentimentos

O cantor Spark, conhecido no cenário futebolístico como Anderson Talisca, com objetivo de divulgar a chegada do disco “Antes de Você Ir”, já disponível nas plataformas digitais, via ONErpm, lança no canal do YouTube da Nine Four Records, o clipe de “Morena”, faixa foco da produção e que abre o álbum.

“Morena” traz uma atmosfera de rap romântico, destacando um refrão que explora a profundidade dos sentimentos e a irresistível intensidade da atração. Um trecho da letra reflete essa temática: “Toda vez que eu te olho / Enxergo o mundo nos teus olhos / É coisa do pensamento, você aqui / E se for um pensamento, deixa eu dormir.” O clipe apresenta a participação da esposa de Anderson, Carolaine Freitas, acrescentando um toque pessoal à produção.

A produção de “Morena” conta com a assinatura de Rafa Jah, principal produtor da Nine Four Records, no mix e master, e a direção do videoclipe é conduzida por Elton Sales da produtora 42 Polegadas (@42polegadas), com direção executiva a cargo de André Mendonça.

Spark compartilha: “Estou empolgado em lançar o clipe de ‘Morena’. Ela tem uma conexão única com minha história e emocionalidade, não atoa chamei minha esposa para participar. Estou muito ansioso para que todos possam sentir essa vibração através da música.”

O disco é um lançamento da Nine Four Records, selo criado pelo próprio Spark, que visa potencializar e descobrir talentos do hip hop na Bahia e região Nordeste, e leva em seu casting os artistas Ítalo Melo, Rafael Porrada e Têco. Em suas produções, a gravadora já contou com feats de peso no cenário nacional, como Kiaz, Delacruz e L7NNON.