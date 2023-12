Sos apresenta a mixtape “BLACKJUSTINBIEBER”

Em 14 faixas, Sos aposta na sonoridade trap, R&B e boombap, e convida grandes nomes da cena como Sueth, Chris MC e a dupla DNASTY

O rapper Sos lançou, nesta quinta-feira (7), a mixtape “BLACKJUSTINBIEBER”. Em 14 faixas, Sos aposta na sonoridade trap, R&B e boombap, e convida grandes nomes da cena como Sueth, Chris MC e a dupla DNASTY.

A faixa de trabalho “MELHORIA”, liberada em novembro como esquenta para o lançamento do novo projeto, traz um feat especial com Sant. O lançamento é pela Trappin’ e estará disponível nas plataformas de áudio a partir das 21h.

Na cena desde 2016 e ex-integrante da gravadora UCLÃ, Sos já coleciona trabalhos com Baco Exu do Blues, Predella e Major RD. Em “BLACKJUSTINBIEBER” ele promete entregar toda sua essência musical e estética, abordando nas letras seu relato como artista do subúrbio do Rio de Janeiro (cria de Campo Grande), suas vivências e o contraste encontrado nesses dois mundos.