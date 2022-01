Slash ft Myles Kennedy and The Conspirators lança single “Call Off The Dogs”

Depois de “The River is Rising” e “Fill My World”, é a vez de “Call Off The Dogs”. Trazendo uma vibração enérgica que resume todo o projeto, a canção eleva a energia do disco para agradar aos fãs de rock. O novo single já está disponível nas principais plataformas.

“Call Off The Dogs” é uma canção sobre chegar ao ponto de balançar a bandeira branca e ceder às investidas de alguém em um jogo de sedução. Uma canção sobre desistir de “soltar os cachorros” e se entregar. A faixa tem tudo a ver com a alma do projeto conjunto de Slash e Myles Kennedy and The Conspirators, onde essas sensações são embaladas com muita potência – seja no vocal ou em cada riff.

Para o novo álbum, Slash e a banda foram até a clássica cidade musical de Nashville, onde gravaram no histórico RCA Studio A com o produtor Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile). O objetivo foi capturar o calor dos palcos para o álbum, com todo o processo gravado ao vivo no estúdio, incluindo os solos de guitarra e vocais – uma novidade para o grupo.

TRACKLIST:

1. “The River is Rising”

2. “Whatever Gets You By”

3. “C’est La Vie”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. “The Path Less Followed”

5. “Actions Speak Louder Than Words”

6. “Spirit Love”

7. “Fill My World”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

8. “April Fool”

9. “Call Off the Dogs”

10. “Fall Back to Earth”