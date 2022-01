Simone & Simaria contam com a participação de Zé Felipe na faixa “Vontade de Morder”

Gravado na casa de Simaria, o videoclipe da animada colaboração também tem participações de GKay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Alvaro e Mirela Janis

Simone & Simaria contam com a participação de Zé Fellipe na animada faixa “Vontade de Morder”, que chega às plataformas digitais nesta sexta (14).

A canção, que tem tudo pra viralizar nas redes, também ganhou também um clipe, com uma coreografia para os fãs poderem reproduzir.

“Eu já estava no estúdio produzindo umas músicas nossas que eu queria começar a organizar. Aí apareceu essa música e na hora eu tive certeza de que era a cara do Zé Fellipe. Encontrei com ele na Farofa da Gkay e falei que tinha uma música massa para gente gravar. Ele adorou e a gente trabalhou em tudo num corre só. Simone estava indo viajar, então nós nos reunimos e fizemos tudo, inclusive o clipe, aqui em casa. Tudo simples. Eu mesma ia dirigir, fiz o roteiro, foi uma loucura! Todos os influenciadores são meus amigos. Eu queria fazer um clipe que tivesse cara de TikTok e Reels, no qual a gente já ensina o povo a fazer a coreografia, que é bem ‘facinha’. Liguei para os meus amigos GKay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Alvaro e Mirela Janis, que vieram na hora nos ajudar”, disse Simaria.

