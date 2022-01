Simone & Simaria apresentam “Rapariga”, a primeira faixa do DVD “Bar Das Coleguinhas 2”

Em projeto intimista, gravado no Villa Country, em São Paulo, irmãs dão continuidade ao bem-sucedido projeto, iniciado em 2014

Sete anos após o enorme sucesso do DVD “Bar das Coleguinhas”, grande divisor de águas em suas carreiras, Simone & Simaria reabrem o ‘bar’ e lançam, nesta sexta-feira (28), “Rapariga”, a primeira faixa desta segunda edição do projeto que levou o nome das irmãs Brasil afora. Vem aí “Bar das Coleguinhas 2”!

O quarto DVD da carreira das irmãs, gravado em formato intimista em fevereiro de 2020, na tradicional casa sertaneja Villa Country, em São Paulo, contou com participações especiais e muita sofrência e, claro, bons modões. Segundo as artistas, “Rapariga” é o pontapé inicial do projeto “Bar das Coleguinhas 2”.

“O novo trabalho foi inspirado no primeiro ‘Bar das Coleguinhas’, que levou a gente pro país inteiro. Passamos um mês pesquisando e estudando o bar para poder oferecer para os nossos fãs uma experiência bem parecida com o primeiro disco, que trazia os hits ‘Meu Violão e o Nosso Cachorro’, ‘Quando o Mel é Bom’ e muitos outros sucessos”, disseram Simone e Simaria.

A faixa que abre o novo projeto das coleguinhas é a inédita “Rapariga” e chega às plataformas digitais via Universal Music nesta sexta (28).

Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/RaparigaPR .

Junto com a música, também é disponibilizado o seu respectivo vídeo. Assista aqui: https://youtu.be/JnsvymlPtqM .

Sobre o projeto

Para os fãs que aguardam ansiosos pelo projeto completo, o “Bar das Coleguinhas 2” será dividido em dois EPs. O primeiro deles terá lançamento em março, o segundo chegará às plataformas digitais em maio e o álbum completo será disponibilizado em julho.

Simone & Simaria contam hoje com mais de 21,6 milhões de seguidores no Instagram, 10,6 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, onde superam 4 bilhões de views, e mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.