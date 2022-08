Simone e Simaria comunicam oficialmente o fim da dupla e seguem carreiras solo

Irmãs divulgaram informação nesta quinta-feira (18) após diversas especulações

Simone e Simaria divulgaram nesta quinta-feira (18) o encerramento definitivo da parceria entre elas. A dupla publicou um comunicado oficial nas redes sociais informando que não voltará aos palcos, como já vinha sendo especulado desde que elas anunciaram um período de separação.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas”, diz o texto. “As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo.”

A equipe da dupla afirma que os shows contratados com as duas serão realizados apenas por uma das irmãs. “Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone”, informam.

Simaria agradeceu aos fãs e explicou sua recente pausa. “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal”, declarou. “Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante.”

Simone contou que tentará continuar com a mesma alegria nos palcos. “A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo”, afirmou. “Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória.”

O texto da nota se encerra com um último agradecimento conjunto das duas. “As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras”, finaliza a nota.

RELEMBRE

Simaria anunciou que estava se afastando da dupla Simone e Simaria no último dia 16 de junho, quando completou 40 anos. A cantora alegou na ocasião que precisava cuidar da saúde e revelou que a irmã iria cumprir a agenda de shows das duas sozinha.

“Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde”, afirmou em comunicado. “Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos.”

Porém a relação entre as duas irmãs já demonstrava sinais de desgaste nos meses anteriores. As artistas tiveram algumas discordâncias em público e enfrentaram um climão no palco, após um atraso de Simaria para um show.

Simaria disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembra quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web: “Foi meu grito de socorro”.

Pouco depois, ela revelou que não suporta mais o jeito controlador da irmã. “Ela fica me controlando.

‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha para sempre”, admitiu.

Na sequência, Simaria deixou de seguir a irmã no Instagram, assim o perfil da dupla, o que fez as especulações sobre o fim da carreira em conjunto não ter mais volta. Logo depois, Simone fez uma mudança do nome do seu perfil oficial, que era “simoneses” (SES de Simone e Simaria) e passou a ser “simonemendes”.

