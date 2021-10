É para bebemorar! Simone e Simaria lançam single ‘Baldinho’ em parceria com Brahma

Nova música da dupla dá destaque para as mulheres e conta com videoclipe gravado no bar Brahma, em São Paulo

Toda grande parceria merece ser eternizada. Se envolve o universo musical, então, a melhor forma de fazer isso é com uma boa canção. Assim, na união entre Brahma e Simone e Simaria, não poderia ser diferente, e o mais novo resultado desse trio tem tudo para virar um hit: “Baldinho”. A nova música estreia nas rádios e nas plataformas de streaming nesta segunda-feira, dia 25, assim como o videoclipe. Então, se prepare para seguir os passos e não esqueça o refrão!

Com “Baldinho”, Simone e Simaria celebram o novo momento com as amigas no bar. Mas dessa vez, esqueça qualquer papo sobre sofrência. A ideia é “bebemorar”! E o videoclipe, gravado no Bar Brahma, em São Paulo, traz todo esse ambiente de celebração e descontração, dando destaque para as mulheres.

Assista

“Estou tão empolgada com o lançamento. Essa música é o máximo para dançar com os seus amigos e se divertir. Ela tem uma energia tão maravilhosa, que ninguém consegue ficar parado quando escuta. Estou muito feliz com o lançamento e quero que vocês escutem muito e compartilhem com as pessoas que vocês adoram e fazem parte da vida de vocês”, destaca Simaria.

“Esse é mais um passo dentro da nossa parceria com a dupla. Queremos levar para as pessoas e os fãs conteúdos diversos e que levem entretenimento para elas. Após um período de muita incerteza, tudo começa a caminhar para um futuro melhor. Então, nada melhor do que encontrar as amigas e as pessoas queridas para comemorar”, afirma Adriana Parnes, gerente de marketing de Brahma.

A parceria de Brahma com Simone e Simaria começou neste ano quando a dupla se tornou embaixadora da marca e apresentou o Papo de Brahmeira, websérie de quatro episódios, que contou com a participação de outras artistas do sertanejo, interação com o público e teve muita descontração e brincadeiras.

As gravações seguiram todos os protocolos de saúde e todos os envolvidos na iniciativa foram testados previamente para a Covid-19