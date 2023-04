Sid se reinventa e faz mistura de rock e rap em “Gangorra”

Com um novo projeto a caminho, o artista buscou sonoridade diferente para suas faixas

Se preparando para entregar um novo projeto para seus fãs, o rapper Sid liberou, nesta quinta-feira (20), a faixa “Gangorra”, single que mostra a essência do artista, que sempre se preocupa em trazer debates e reflexões importantes dentro de suas músicas, dessa vez alinhadas com uma nova sonoridade: o rock.

Nascido em Brasília, berço do rock nacional, Sid nunca escondeu seu apreço pelo gênero, já tendo dito diversas vezes que seus cabelos longos são uma influência das bandas de heavy metal que ouvia quando mais novo — como também, uma homenagem para sua mãe. Em “Gangorra”, o artista flerta com o estilo musical sem perder sua essência lírica e estilo de rima, realizando uma conexão entre o rock e o rap.

O audiovisual do single contou com uma direção conjunta entre Henrique Franzosi, Samy Sousa e Arthur Rendeiro, que juntos, realizaram 5 dias de gravações constantes até chegar ao resultado final: “Foram 5 dias de filmagens em locais de Brasília, além da casa do Sid e aéreos, tentamos trazer a construção do rock com o toque da Bendita e da estética do artista. Aproveitamos os últimos dias nublados da temporada pra montar a paleta em cima disso, sempre baseada no cinza”, conta Henrique Franzosi, que é CEO e coordenador do audiovisual da Bendita Gravadora.

A Bendita Gravadora é uma produtora independente, que se diferencia por realizar seu próprio audiovisual, sem depender de terceiros. Acostumada a realizar clipes com a estética do rap, “Gangorra” se tornou uma experiência diferenciada para a equipe: “Esse clipe em específico foi bem diferente do que estamos acostumados. Começando pelo gênero musical, a gente estudou clipes de rock que utilizavam recursos principalmente da solidão. Falando mais em linguagem cinematográfica, tentamos passar aquela sensação de ‘emptiness’, com imagens abertas de lugares colossais e contrapor isso a sensação de pressa, marcada pelos takes das pessoas pela cidade”, complementa Henrique.

Sid já possui planos para seus lançamentos futuros, dando sequência a faixas com a sonoridade do rock, sua próxima música se chama “Podcast”. Em seguida, o artista vem preparando um novo projeto musical, seu EP “Noias e Neuras”, que trata sobre problemas contemporâneos da sociedade, abordando seus aspectos e impactos na vida dos indivíduos.

“Gangorra” já está disponível no canal da Bendita Gravadora e chega na segunda-feira (24) em todas as plataformas digitais.