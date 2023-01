Shows de Erykah Badu e Silva agitam a semana em São Paulo; veja programação

A cantora e compositora Erykah Baduh faz show na capital, inaugurando o festival Nômade Apresenta

São paulo – SP

Em São Paulo, a semana que marca a metade do mês de janeiro apresenta uma série de eventos. De apresentações a exposição, a cidade não para.

Na imagem, Erykah Badu está de frente para o microfone com as mãos esticadas mostrando as palmas para a plateia

Erylah Badu se apresenta no festival Back2Black, no Rio – Eduardo Llerena/Divulgação.

A cantora e compositora Erykah Baduh faz show na capital, inaugurando o festival Nômade Apresenta. Silva também abre a programação de Carnaval de 2023 com o seu bloco no Memorial da América Latina.

Há ainda sessões de filmes no IMS da avenida Paulista e exposição no Centro Cultural da Penha. Confira mais detalhes da programação abaixo:

BLOCO DO SILVA

Muitos blocos já começam o aquecimento para o Carnaval de 2023. Enquanto isso, o cantor Silva faz a sua folia nesta semana, com repertório que envolve Olodum, Banda Eva, Daniela Mercury, Ara Ketu e mais.

Memorial da América Latina – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda- região oeste. Sáb. (21), às 13h. 5º lote a partir de R$ 180

CINEMA NO IMS

O IMS exibe cópias restauradas dos filmes “A Estrada Perdida” (1997), de David Lynch, o filme-concerto “Prince: Sign ‘o’ the Times” (1987), dirigido pelo próprio ícone da música pop, e “Oldboy” (2003), do cineasta Park Chan-wook. As exibições do primeiro são dedicadas à memória do compositor Angelo Badalamenti, que morreu aos 85 anos em dezembro.

Av. Paulista, 2424, bela vista, região central. ‘Old Boy’, 25/1, às 20h; ‘A Estrada Perdida’: 18/1, às 19h40, e 21/1, às 21h40; ‘Prince: Sign ‘o’ the Times’: 19/1, às 20h, e 28/1, às 22h’

ERYKAH BADU

A cantora desembarca no Memorial da América Latina com a turnê que celebra os 25 anos do lançamento de seu clássico álbum “Baduizm”, de 1997 -o show faz parte da estreia do Nômade Apresenta, que também convida para o dia Larissa Luz, Gilsons e Majur.

Memorial da América Latina – av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Dom. (22), às 14h. A partir R$ 195 em Ticket 360

MPB4 CANTA MILTON

Há 30 anos o grupo lançava o álbum “Encontro Marcado – MPB4 canta Milton”, uma coletânea com todas as canções de Bituca que o MPB4 gravou, com regravações inéditas como “Maria Maria”. Para celebrar a data e a obra de Milton Nascimento -que completou 80 anos em 2022-, o grupo prepara um show, com outros sucessos da música brasileira no repertório.

Teatro J. Safra – Josef Kryss, 318, região oeste. Sex. (20), às 21h. A partir de R$ 40 em teatrojsafra.com.br

SUA MAJESTADE, HENRICÃO

Henrique Fellipe da Costa, o Henricão, ator, cantor, compositor e ainda jogador de futebol é homenageado pelo Centro Cultural da Penha. Ao lago de amigos sambistas, ele criou o Cordão Carnavalesco Vai-Vai em 1930, compondo o primeiro samba do então bloco e também se tornou o primeiro Rei Momo do Carnaval paulista. A exposição marca os 115 anos do artista.

Largo do Rosário, 20, Penha, região leste. Seg. a dom. das 10h às 21h. Até 4/3. Gratuito