Show do RBD teve busca simultânea por 665 mil fãs, ‘uma das maiores do mundo’, diz empresa

Eventim diz lamentar que não ‘tenha sido possível atender à grande demanda de fãs’

MÔNICA BERGAMO

Responsável pela venda no Brasil dos ingressos para os shows do grupo RBD, a Eventim se manifestou pela primeira vez publicamente nesta sexta-feira (3) sobre a confusão gerada em suas bilheterias. Em nota enviada à coluna, a empresa afirma que a demanda foi “inédita” e “uma das maiores do mundo”, com mais de 665 mil fãs tentando acessar os tíquetes simultaneamente.

No último dia 27, consumidores relataram dificuldades para concluir a compra dos bilhetes no site da empresa. Também foram apontados problemas na comercialização dos ingressos no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na ocasião, houve grande tumulto quando as entradas se esgotaram. Dono de um restaurante situado no local, Claudio Govêa disse que teve pânico e quebradeira na data e que precisou fechar às pressas o estabelecimento por causa da confusão.

Nesta sexta (3), quando foram abertas as vendas para dois shows extras em São Paulo, fãs voltaram a reclamar de dificuldades para compra no site e da atuação de cambistas na venda presencial, que novamente ocorre no Pacaembu.

Em nota, a Eventim diz que o “esgotamento dos ingressos quase que imediatamente à abertura de vendas” é um fenômeno “bastante comum” nas apresentações de artistas de grande relevância, com demanda muito maior do que a quantidade de lugares disponíveis. “Nestes casos […], por mais que nossos sistemas e operação funcionem na normalidade, há, na sua grande maioria, um grande sentimento de frustração dos fãs que reverbera negativamente na mídia e nas redes sociais”, afirma a Eventim.