Shakira volta a alfinetar Gerard Piqué em nova música

Shakira e Piqué divulgaram o término do relacionamento de mais de dez anos, no qual eles tiveram dois filhos

“Esqueci o que vivemos e é isso que tem ofendido você/ Até a vida melhorou para mim, porque aqui você já não é mais bem-vindo”, canta Shakira, com Karol G, na corrosiva “TGQ”. “O que a sua namorada me tirou, isso nem me dá raiva/ Eu dou risada.”

Esta é a mais nova música da cantora colombiana em que ela alfineta o ex-parceiro, o futebolista Gerard Piqué, depois de “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, repleta de referências sobre o término.

Em “TGQ”, acrônimo de “Te Quedó Grande”, ou “você ficou grande” em livre tradução, não apenas Shakira dispara contra o ex, mas Karol G, outra pop star colombiana, lança farpas contra o ex dela também.

No videoclipe divulgado nesta sexta-feira (14), as duas cantam e dançam de salto alto em cenários gélidos ou em chamas, lamentando o fim de seus respectivos relacionamentos e deixando claro que estão tocando a vida para frente -também de salto alto.

“TQG” integra o novo álbum de Karol G, “Mañana Será Bonito”, lançado hoje.

Shakira e Piqué divulgaram o término do relacionamento de mais de dez anos, no qual eles tiveram dois filhos, em junho de 2022. Desde então, o rompimento tem sido um dos assuntos mais quentes nas redes sociais e na imprensa de celebridades e famosos, com direito à divulgação de detalhes tais como Piqué chorando após uma tentativa frustrada de reatar o relacionamento e Shakira mandando construir um muro para se afastar da ex-sogra.