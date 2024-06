Sertanejo, RAP e até Rita Lee estão entre os lançamentos musicais

Junho está chegando ao fim e, para dar continuidade ao climinha junino, o JBr separou traz músicas que já podem animar os arraiás deste fim de semana. Mas a seleção está eclética e vai além do sertanejo, do forró e piseiro. Também tem Rita Lee e feats quentinhos como o de Anitta, Jake Lawson e Sam Feldt, o RAP/Trap de orochi e NOG e outras. Confira!

Sua Vez de Terminar – Diego & Victor hugo

Em uma composição de Philippe Pancadinha, Renato Sousa, Flavinho Tinto, Nando Marx e Douglas Mello, a música “Sua Vez de Terminar” é mais um lançamento do projeto “Búzios Paradise”, que já conta com mais de 100 milhões de streams. “O homem, quando fala que termina, volta/ Mulher, quando decide terminar, termina”: este sertanejo romântico, como já é clássico da dupla Diego & Victor Hugo, fala sobre o término de um relacionamento e comenta sobre como um homem e uma mulher lidam com o fim desse ciclo.



Amor e Tatuagem – Barões da Pisadinha

Trabalhando o projeto “O Maior Piseiro do Mundo”, gravado no Sambódromo de Manaus, para mais de 20 mil pessoas, em dezembro do ano passado, os Barões da Pisadinha apostam na romântica “Amor e Tatuagem” para puxar o lançamento no mês dos namorados. A faixa traz o ritmo gostoso do forró com letra romântica que fala sobre o amor que é inesquecível, com uma tatuagem. Completam as novidades, as canções “Esquema dos Esquemas” e “Chamar Eu Bebê”. Os Barões da Pisadinha já lançaram três faixas em tempo de embalar as festas juninas. O projeto –– dirigido por Caverna e com com 15 faixas ao todo –– já entregou os sucesso “Ainda Tem Amor”, parceria com Manu, “Colinho de Vaqueiro”, com Pedro Paulo & Alex, “Anjinha”, com Don Juan, e “Me Liga Me Chama”.



São Juão – Juliette

A cantora, influencer e ex-BBB Juliette lançou o novo álbum intitulado “São Juão“. Gravado em Campina Grande, na Paraíba, a produção, disponível em todas as plataformas de streaming, busca resgatar memórias da infância da artista. Ao todo, são dez músicas típicas de festas juninas, sendo oito regravações com medleys, e duas inéditas. Dentre as canções, estão faixas como “Amor De São Juão”, “Frevo Mulher / Tropicana” e “Esperando Na Janela / O Xote Das Meninas”. Até o dia 23 deste mês, todos os vídeos serão lançados individualmente, assim como o videoclipe de “Vem Galopar (Adaptação de Pagode Russo)”.



Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu) – Rita lee/ Roberto de Carvalho

Em um lançamento póstumo de Rita Lee e Roberto de Carvalho, uma nova interpretação do clássico italiano “Nel blu dipinto di blu”, originalmente de Domenico Modugno, foi disponibilizada em todas as plataformas de streaming. A música foi gravada em 2015, destinada ao projeto Bossa’n’movies. O álbum duplo, de Rita Lee e seu marido Roberto Carvalho, apresenta trilhas sonoras icônicas de filmes reinterpretadas para bossa nova.



Mi Amor – Anitta, Jake Lawson e Sam Feldt

O DJ e produtor Sam Feldt convidou Anitta e JVKE para o novo single “Mi Amor”. A música bilíngue é mais um passo no projeto de internacionalização da cantora Anitta, que tem apostado nas músicas em espanhol para atingir um público de outros países. O holandês uniu elementos dos três artistas em uma faixa dançante e com uma letra romântica para explorar o período do verão europeu.



Rodman e Madonna – NOG/Fabio brazza/Chiocki

Em um Rap melódico os rappers NOG, Fabio Brazza e Chiocki fizeram uma música romântica, relembrando o amor vivido pelo ex-jogador de basquete Dennis Rodman e a cantora Madonna nos anos 90. O romance foi recheado de controvérsias e polêmicas, mas ficou marcado na história como algo intenso e verdadeiro entre as duas celebridades. A música de 2024 tenta passar essa ideia de intensidade com sua letra, mas traz a naturalidade e a calmaria com uma melodia tranquila e leve.



Assault (Carro Bixo) – Orochi/Chefin/Oruam

A música Carro Bixo faz parte do projeto musical da Main Street, que já está consolidada no mercado da música. Outra canção que ganhou reconhecimento do projeto é “Assault Rio “, lançada em 2021. Agora, a Main Street tenta repetir o sucesso com uma colaboração de peso entre artistas em alta da cena do trap nacional.



Mais uma Vez – Xamuel/ Portugal no Beat

O rapper Xamuel lançou a faixa “Mais Uma Vez“, com a produção de Portugal no Beat. O single chega para marcar uma nova era na carreira de Xamuel, que até o momento foi recheada de polêmicas e tabus no mundo do RAP.

Xamuel é um MC que ganhou notoriedade nas batalhas de rima e chamou ainda mais atenção pelo seu estilo irreverente e por usar maquiagem durante as batalhas. Ele sofreu preconceitos por seu estilo, mas acabou dando a volta por cima, utilizando da maquiagem como uma marca registrada, inclusive, fez um comercial viral para a Lunna Beauty.

“Mais uma vez” é a primeira música do álbum de estreia intitulado “Sangue“, previsto para o segundo semestre de 2024. Dirigido por Mandim, o videoclipe da canção relembra momentos marcantes da carreira do artista, como o quarto onde gravou seu primeiro clipe, o fundo rosa de sua ação publicitária com a Lunna Beauty, as batalhas de rima e a entrevista com Maurício Meirelles.