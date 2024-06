Sertanejo, funk e samba: confira os lançamentos da música brasileira

A música costuma ser uma das melhores companheiras do dia a dia. Nesta semana, o mercado musical brasileiro foi agitado. MC Poze do Rodo fez uma linda homenagem para sua amada, com a faixa “Morena”. Jorge Aragão, o “Poeta do Samba”, aposta em “O Negócio é Amar”, um feat com a mineira Marcelle Motta. O Jornal de Brasília traz essas e outras novidades para você ficar por dentro e curtir o final de semana.



Me Caiu Tão Bem – Murilo Huff feat Gustavo Mioto

Os amigos sertanejos se uniram e prometem fazer um grande sucesso com a canção “Me Caiu Tão Bem”. A faixa, disponível em todas as plataformas, traz uma letra apaixonada. Essa é a primeira vez que Murilo Huff e Gustavo Mioto gravam juntos.





Morena – Poze do Rodo

O carioca MC Poze preparou um surpresa para sua amada Viviane Noronha, com o single “Morena”. A canção é uma homenagem do cantor à influenciadora, com quem tem três filhos. Poze do Rodo coleciona sucessos como “Desabafo”, “Outro Patamar” e “Vida Louca”.





Língua Doce – Léo Santana feat Simone Mendes

O GG da Bahia aposta em um feat com a sertaneja Simone Mendes. A música “Língua Doce” chegou nesta quinta (13/6) em todas as plataformas. Com uma batida envolvente e uma letra viciante, o single faz parte do novo projeto de Léo Santana, o “Léo e Elas”.





O Négocio é Amar – Jorge Aragão feat Marcelle Motta

Um dos maiores nomes do samba, Jorge Aragão uniu forças com a mineira Marcelle Mota na faixa “O Négocio é Amar”. Em clima de romance, a música chegou para agitar o mês dos namorados. Jorge é conhecido como o “poeta do samba” e já gravou hits como “Eu e Você Sempre”, “Identidade” e “Vou Festejar”.



Talvez – Projota feat Mumuzinho

O rapper paulista Projota apostou na parceria com o pagodeiro carioca Mumuzinho. A canção “Talvez” vem acompanhada de um clipe, que já está disponível nas plataformas. A faixa faz parte do projeto “Alguém Tinha Que Falar de Amor”, na qual o rapper lançou músicas, videoclipes e até uma série. Recentemente, o cantor conversou com a equipe do JBR.

Pode Voltar – Tays Reis

A vingadora do arrocha Tays Reis apresenta “Pode Voltar”, mais um single que promete ser sucesso nessa nova fase da sua carreira. A música é o terceiro lançamento do projeto “A Rainha do Paredão” e forma um trio pesado junto às duas canções que a antecederão, “Muleke Não Combina com Mulher” e “Não Vem Falar de Amor”, também já disponíveis nas plataformas.





A Gente Deu Certo – Bruno & Barretto feat Jads & Jadson

Juntos pela primeira vez, os countries Bruno e Barreto e Jads e Jadson se juntaram para o sucesso “A Gente Deu Certo”. A música faz parte do projeto “Outro Patamar”, gravado na Arena do Parque de Exposições de Maringá (PR), que consagra a trajetória impecável de ambos na história da música sertaneja.