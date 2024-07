Sertanejo dominou as rádios no primeiro semestre de 2024, mostram rankings

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Como costuma acontecer, o sertanejo dominou as rádios no primeiro semestre de 2024. Segundo dados da empresa de monitoramento Connectmix, das cem músicas mais ouvidas, 71 pertencem ao gênero.

Entre as dez mais ouvidas, apenas uma foge à regra, o forró “Daqui Pra Sempre”, de Simone Mendes e Manu Bathidão.

Os dados da Connectmix colocam a música como a segunda mais ouvida, enquanto os da Crowley, outra empresa importante de monitoramento, indicam que ela foi a terceira do ranking. No primeiro lugar, a Connectmix coloca “Relação Errada”, música de Gusttavo Lima com Bruno & Marrone, enquanto sua concorrente põe a versão de Lauana Prado de “Escrito nas Estrelas” no topo.

Para a primeira empresa, Simone Mendes ocupa ainda o terceiro lugar com “Dois Fugitivos”, enquanto a Crowley coloca “Morena”, de Clayton & Romario, na segunda posição.

Veja as músicas mais ouvidas nas rádios brasileiras em 2024 segundo cada empresa:



CONNECTMIX:

“Escrito nas Estrelas”, de Lauana Prado

“Daqui Pra Sempre”, de Manu Bahtidão e Simone Mendes

“Dois Fugitivos”, de Simone Mendes

“Narcisista”, de Maiara e Maraisa

“Solteiro Forçado”, de Ana Castela

“Relação Errada”, de Gusttavo Lima

“Barulho do Foguete”, de Zé Neto e Cristiano

“Vazou na Braquiara”, de Hugo e Guilherme

“Morena”, de Clayton & Romario

“Deja Vu”, de Luan Santana e Ana Castela

CROWLEY:

“Relação Errada”, de Gusttavo Lima e Bruno & Marrone

“Morena”, de Clayton & Romario

“Daqui Pra Sempre”, de Manu Bahtidão Part. Simone Mendes

“Corpo Sexy”, de Guilherme & Benuto Part. Maiara & Maraisa

“Nem Pra Ser Solteiro Eu Presto”, de Thiago Carvalho e Hugo & Guilherme

“Mulher Segura”, de Luan Santana

“Vazou Na Braquiara”, de Hugo & Guilherme

“Nega Veia”, de João Neto & Frederico e Eduardo Costa

“Nao Recomendo”, de Matheus & Kauan

“Bem Mais Que Eu”, de Diego & Victor Hugo